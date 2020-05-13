تراند اليوم : “هو في جواز بيحصل في رمضان؟”.. عمرو أديب يصدم غادة عبد الرازق عالهواء ويكشف الحقيقة

صُدمت الفنانة غادة عبد الرازق بسؤال غير متوقع من الإعلامي عمرو أديب على الهواء بشأن حياتها الزوجية.

فاجأ الإعلامي عمرو أديب الفنانة غادة عبد الرازق بسؤال محرج على الهواء بشأن زواجها من المصور هيثم زنيتا.

وقال “أديب” لغادة عبد الرازق التي كانت في مداخلة مع برنامجه “الحكاية” : الجواز بتاعكم حصل امتى .. هو في جواز بيحصل في رمضان؟”.

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وردت غادة قائلة: كتب كتاب فقط.

وعاد أديب للسؤال مرة أخرى عن الأمر قائلا: أخبار الجواز ايه؟ .. لترد “غادة” : حلو جدًا.

وسأل: يعني الموضوع تم أمتى؟ .. لترد: كان فيه بينا قصة حب من 8 شهور ثم عادت وتجددت قبل فترة.