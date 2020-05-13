شاهد .. وفاة محامي أردني خلال بث مباشر على ” فيس بوك “

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 مايو 2020 03:58 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الأردن مقطع فيديو يوثق وفاة المحامي الأردني ” أكرم هيلات ” خلال قيامه بعمل بث مباشر من منزله عبر حسابه الشخصي على موقع ” فيس بوك ” .
والذي كان يتحدث من خلاله عن أعمال المحامين بعد السيطرة على فيروس كورونا المستجد .
ليسقط فجأة متوفيا إثر إصابته بنوبة قلبية وسط صراخ وبكاء أبنائه ومحاولتهم إنقاذه إلا إنه قد وافته المنية قبل إسعافه ووصوله إلى المستشفى .
ونعى نقيب المحامين ” مازن رشيدات ” وفاة هيلات قائلا : ” إنني إذ أعزي نفسي وزوجته وأولاده وأهله وعشيرته لأدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه ونحن معهم الصبر والسلوان وأن يدخله فسيح جناته ” .
وأوضحت وسائل الإعلام الأردنية أنه سيصلى على أكرم هيلات اليوم الأربعاء فى مسقط رأسه ببلدة بيت راس شمال الأردن وسيشيع جثمانه إلى مثواه الأخير فى مقبرة البلدة .
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