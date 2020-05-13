انفصال ياسمين عبد العزيز عن حبيبها

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 مايو 2020 03:58 مساءً - شهدت الحلقة رقم 17 من مسلسل “ونحب تاني ليه” الذي يتم عرضه ضمن الموسم الدرامي الرمضانى الحالى2020، تصاعداً في الأحداث بشكل كبير، فقد شهدت الحلقة العديد من المواقف بين الأبطال، ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وشريف منير.

حيث بدأت الأحداث بمشادة كلامية بين كريم فهمى الذي يجسد شخصية “مراد السويفي ، والفنان أحمد جمال الذي يجسد شخصية “وليد”، وذلك بسبب أنه أبدي إعجابه “بغالية”، التي تجسد دورها الفنانة ياسمين عبد العزيز، ثم تتصاعد الأحداث و ينفعل مراد على غالية، مبديا اعتراضه على سفرها لتصوير الفيلم الذي يقوم ببطولته وليد ويخرجه طليقها عبد الله الذي يجسد دوره الفنان شريف منير.

ثم يخيرها مراد بين استمرار علاقتهما أو العمل في هذا الفيلم، فتتفاجئ غالية من موقفة وتختار العمل ، وبعد سفرها يحاول الاتصال بها لكنها لا تجيبه بالرد، فيستمع إلى طليقها وهو يناديها بـ “حبيبتي” وهو ما أثار غضبه وغيرته.

Advertisements

ليعود ويسأل مراد حبيبته غالية عما حدث بينها وبين طليقها أصر علي موقفه من رفض الفيلم، لكنها تنفعل عليه وترفض عودتها إليه مرة أخري .

يُذكر أن مسلسل “ونحب تاني ليه” بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وأخراج مصطفي فكري وأنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ، وتدور أحداثه حول زوجان وينجبان طفلتهما قبل أن يكتشف الزوج الذي يقوم بدوره شريف منير أنه أخطأ عندما قرر أن يتزوج بدعوى أنه يحب الحياة بحرية، ليقرر الانفصال بعد صدمة الزوجه حينما تسمع أسباب الرغبة في الطلاق، وحديث زوجها عن مشاعر الملل والرتابة التي كان يعيشها خلال سنوات زواجهما، ولكن خلال المسلسل، ثم تلتقي الزوجه التى تقوم بدورها ياسمين عبدالعزيز مع رجل أعمال يؤدي دوره الفنان كريم فهمي، الذي يعلن تمسكه بالزواج منها على وعد بتعويضها عن حياتها السابقة مع طليقها.