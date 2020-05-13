عايدة رياض ترشح تلك الفنانة لتكون نجمة شباك السينما

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 مايو 2020 03:58 مساءً - حلت الفنانة ” عايدة رياض ” ضيفة في برنامج ” شيخ الحارة والجريئة ” الذي تقدمه المخرجة ” إيناس الدغيدي ” . وخلال الحلقة وجهت إيناس الدغيدي سؤالا لعايدة رياض حول الفنانة التي ترشحها لتكون نجمة شباك السينما المصرية من بين الفنانات : دينا الشربيني وريهام حجاج وياسمين صبري . وأشارت عايدة رياض إلى أن السينما تختلف عن الدراما ولها مواصفات خاصة وهو ما جعلها تختار الفنانة ياسمين صبري . وذلك لعوامل أخرى غير التمثيل كالشكل وإنها جميلة والسينما في الأساس هي رجل وامرأة على حد قولها .

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