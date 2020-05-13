كتب امير فتحي في الأربعاء 13 مايو 2020 03:58 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية أجرتها شاب وفتاة مع الفنان المصري ” أحمد زاهر ” .
واللذان عبرا عن استيائهما من شخصية ” فتحي ” التي يؤديه أحمد زاهر في مسلسله ” البرنس ” الذي يعرض حاليا وما قام به مؤخرا في أحداث المسلسل بترك إبنة أخيه في الشارع بمفردها .
فقالت الفتاة : ” بجد إحنا زعلانين منك جدا إزاي ترمي مريم في الشارع كده .. إنت ترضى حد يعمل كده في بنتك ملك أنا قاعدة منهارة من إمبارح ” .
وتابعت : ” إحنا كلنا مستحلفينلك على فكرة ” .. وأضاف الشاب : ” بص يا أحمد يا زاهر إحنا كلنا مش هنسيبك على فكرة وعرش ربنا لا نجيب حق مريم ” .
ليرد أحمد زاهر أن الشخصية التي أداها هي من قامت بذلك ليس هو وقام بما فرضه عليه الدور ومؤلف ومخرج العمل .
وكشف زاهر في نهاية المكالمة أن مريم ستعود لوالدها في نهاية أحداث المسلسل .
كانت هذه تفاصيل خبر في تسجيل صوتي .. أحمد زاهر يتلقى تهديد حقيقي بسبب دوره في مسلسل ” البرنس “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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