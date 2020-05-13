ريتا حرب تكشف سبب غضب أميرة محمد من "ضرب الرمل".. وتوجه لها نصيحة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

استطاعت الممثلة اللبنانية ريتا حرب أن تحقق بصمة من خلال مشاركتها في بطولة المسلسل الخليجي "ضرب الرمل" إلى جانب النجم السعوديّ خالد عبد الرحمن، وكوكبة من الممثلين المخضرمين.

ولكن المفاجأة كانت بعد البدء بعرض عدد من حلقات المسلسل؛ إذ عبرت المُمثلة البحرينيّة أميرة محمد عن انزعاجها حول تراتبيّة الأسماء في المُسلسل الرمضانيّ، مُسجّلة عتبا على المُخرج ماجد الربيعان.

وهذا ما جعل الممثلة ريتا حرب تخرج عن صمتها خلال مقابلتها مع الإعلاميّ إيلي نخله؛ إذ أكدت تفاجؤها بما نشرته الممثلة أميرة محمّد على مواقع التواصل الإجتماعيّ، وبأنّ كلّ من شاهده علم أنّها تغمز لريتا وبأنّها هي المقصودة.

وعبّرت حرب عن استغرابها من هذه الحملة غير المُبرّرة، وقالت إنّ كلّ مُمثّل ينضمّ لأيّ عمل جديد، يكون على دراية تامّة منذ البداية بدوره ومساحته وتراتبيّة الأسماء، وهذا أمر مٌتعارف عليه.

وتابعت: إنّ مُطلق أيّ فنّان مُحترف يستطيع أن يُميّز جيّدا الشخصيّات الأساسيّة والمحوريّة في مسلسل "ضرب الرمل".

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وأضافت: "عندما انضممت لمُسلسل ضرب الرمل، وقّعت منذ البداية على دور البطولة إلى جانب شخصيّة النجم السعوديّ الكبير خالد عبد الرحمن! وسعيدة بمحبّة الناس لثنائيّة ثريا وشقير التي شكّلت أساسا للعمل، والتي تفاعلوا معها بشكل كبير من حيث التعليقات التي كانت تصلنا عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ أو من خلال الرايتينغ الذي حقّقته مشاهدنا معا."

يُذكر أنّ ريتا سبق ولعبت أدوار بطولة في أعمال لبنانيّة وعربيّة مُشتركة، نذكر من بينها "حياة دراما" و"عشرة عبيد صغار" و"مُراهقون" و"أدهم بيك" و"طريق" و"آخر الليل"، وشكّل مُسلسل "ضرب الرمل" البطولة الأولى لها في عمل سعوديّ، علما أنّ الجمهور السعوديّ يعرفها منذ سنوات طويلة كإعلاميّة تُطلّ عبر شاشة "أوربت".

من جهة ثانية، كانت الممثلة البحرينية "أميرة محمد" قد هاجمت مخرج مسلسل "ضرب الرمل" ماجد الربيعان بعد أن تم مصادرة حقها الأدبي – على حد قولها، مشيرة في حديثها إلى أن اسمها جاء بعد اسم فنان ليس لديه في رصيده سوى عمل درامي واحد، في إشارة واضحة إلى الفنانة اللبنانية ريتا حرب.

وقالت أميره محمد عبر سناب شات: "أنا دائمًا في أعمالي أترك أمور التتر والأسماء للمخرج بسبب ثقتي فيه بمعرفته الكبيرة بتاريخ الفنان، وش كثر هذا الشيء يأثر على الفنان بشكل كبير".

وبينت أن تجربتها الفنية خلال 25 سنة تجاوزت الـ80 مسلسلا وأكثر من 100 عمل مسرحي، مؤكدةً بأن هذا لا يسمح بأن يضع المخرج اسم فنان مبتدئ قبل اسمها، ومثل هذه الأمور هي التي تجعلها تترك التمثيل؛ لأن هذا ظلم ومن المهم أن يكون هناك إنصاف للحق الأدبي للممثل.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجرتها " فوشيا" مع الممثلة ريتا حرب؛ اذ أبدت سعادتها عن أولى مشاركتها الخليجية والنجاح الذي حققته، موجهة الرسالة إلى الممثلة أميرة محمد.