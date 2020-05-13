ريان جيلر يكشف هوية خطيب إلهام علي.. هل كان بإيعاز منها؟ (صورة)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدم نجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي ريان جيلر التهنئة إلى الفنانة إلهام علي بمناسبة خطوبتها، كاشفًا عن هوية شريك حياتها الفنان السعودي خالد صقر.

ونشر جيلر صورة مركبة تجمع إلهام علي وخالد صقر عبر تطبيق "سناب شات" علق عليها:" مبروك وعشرة دايمة" لتظهر إلى الجمهور للمرة الأولى هوية خطيب الفنانة السعودية التي حرصت على إخفاء شخصيته للجمهور ورفضت الكشف عنه.

ولم ترد إلهام على قيام ريان جيلر بنشر صورة الفنان السعودي خالد صقر وكشف هويته حتى الآن، كما لم يُعرف إن كان تصرف جيلر جاء بإيعاز من الفنانة نفسها أم لا.

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وكانت إلهام علي قد كشفت للمرة الأولى معلومات عن خطيبها، وذلك بعد مرور شهر من إعلانها خطوبتها بشكل مفاجئ للجمهور، مشيرة إلى أن خطيبها من الوسط الفني ويعمل ممثلا.

كما لفتت إلى أن خطيبها من سكان مدينة الرياض واسمه "خالد"، رافضة الكشف عن اسمه الثنائي، وأخذت الأمر بطريقة ممازحة قائلة: "خالد بس كل اللي اسمهم خالد أحبابي".

وأوضحت الفنانة السعودية خلال مقابلة إذاعية مع الإعلامي علي العلياني بأنها لا ترغب في نشر تفاصيل خطوبتها وهوية خطيبها؛ لأنها لا تريد أن يتدخل الجمهور في حياتها الخاصة كون هذا الأمر يسبب لها قلقا.

وأضافت إلهام علي في مقطع متداول من المقابلة عبر الحسابات الفنية المهتمة بالمشاهير عبر "إنستغرام"، أنها اتفقت مع خطيبها على إقامة حفل زفاف وارتدائها الفستان الأبيض، مستطردة: "باين بينسحب علي وما هلبسه .. كمان واضح ما هيكون في بوفيه ولا سفر".