إنتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من أحدث ظهور للممثلة السورية ​سلافة معمار​ وابنتها دهب التي لفتت الأنظار بجمالها وشبهها الكبير بوالدتها من حيث لون العينين ولون شعرها الاشقر وملامحها، وكأنها نسخة مصغرة من سلافة، الا ان البعض الآخر رأى انها ايضا تشبه والدها المخرج السوري ​سيف الدين سبيعي​.

يذكر ان سلافة كانت قد أعربت عن إستيائها وغضبها الشديد بسبب بوستر مسلسلها "مسافة أمان"، وجاء ذلك بعد أن نشرت الشركة المنتجة للعمل صورة البوستر عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت فيها صورة سلافة صغيرة الحجم الى جانب زملائها. قد يهمك أيضا: سُلافة معمار مُتأثرة بأكثر شخصية أتعبتها السورية سُلافة معمار تُؤكّد مجددًا تصريحها "المثير للجدل" عن الفنانات اللبنانيات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إبنة سلافة معمار تلفت الأنظار بجمالها بأحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.