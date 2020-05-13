للمرة الأولى بلقيس تكشف طريقة ارتباطها بزوجها

للمرة الأولى تطرقت الفنانة اليمنية بلقيس إلى قصة ارتباطها بزوجها وجاء هذا رداً على سؤال طرحه عليها الإعلامي الكويتي علي نجم خلال برنامج يقدمه عبر البث المباشر.

ورداً على سؤال عن مشاعرها تجاه زوجها أجابت أنها أحبته في البدء بعقلها قبل قلبها. وأضافت أنه امتلك عقلها وقلبها بعد الزواج.

وأحدثت هذه الإجابة ضجة كبيرة في أوساط متابعي الحسابات التي أعادت نشر المقطع على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" وحقق على أحدها في الساعات الـ3 الأولى أكثر من ألفين و300 ألف مشاهدة.

ويشار إلى أن الفنانة أثارت الاهتمام أيضاً برسالة وجهتها إلى نفسها بناء على طلب الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز ضمن برنامجها "غداً أجمل".

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وتحدثت فيها إلى بلقيس التي تبلغ الـ18 عاماً وكشفت أنها كانت شديدة العصبية وأنها لم تعش مراهقتها كما يجب حيث كانت تتفرغ للدارسة. كما أشارت إلى أنها كانت تعاني من الوزن الزائد وترى أن شقيقاتها أكثر منها جمالاً.

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