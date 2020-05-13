منة عرفة تنفي وجود علاقة بينها وبين علي غزلان

القاهره-لايف ستايل
عزباء" كانت إجابة الفنانة الشابة منة عرفة عندما سألتها الفنانة أروى ضمن فقرات برنامج "رامز مجنون رسمي" عن حالتها الاجتماعية.بعد عرض الحلقة علق اليوتيوبر علي غزلان على ما قالته، وهو ما أثار حيرة المشاهدين حول علاقتهما، لكن منة قررت الرد من خلال لقاء عبر Skype مع برنامج MBCtrending.
أكدت منة أنها "عزباء" موضحة أنها غير مرتبطة لا رسميا وحتى يوجد شخص في حياتها. تابعت، موضحة علاقتها بعلي غزلان قائلة: "أنا وعلي أصدقاء ما فيش أي حاجة بينا ولا هيبقى فيه، أحنا أصدقاء جدا وبنشتغل مع بعض وبينا أصدقاء كتير مشتركين، بس مفيش بينا مش لازم علشان أكون بخرج مع حد ونتصور نكون مرتبطين".
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