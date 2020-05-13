أروى تكشف طريقتها في الرد على التجاوزات والشتائم

القاهرة – لايف ستايل
كشفت الإعلامية أروى مقدمة برنامج "رامز مجنون رسمي"، عن طريقتها في التعامل مع نقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت في تصريحات صحافية: "أنا لا أتعرض لنقد كثير على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن لا يوجد شخص يجمع عليه الناس، لأنها في النهاية أذواق".
وأضافت أن "هناك بعض الأشخاص يحبون الشر ويشتمون الفنانين، وكما يقول المثل (اللي يدق الباب يلاقي الجواب)، لذلك أنا مع رد الفنانين على من يتجاوز معهم ويشتمهم، لأن الفنان ليس مضطراً أن يسكت على هذا".
كانت أروى قد أطلت خلال البرنامج بإطلالات أنيقة في أول أسبوع من شهر رمضان، وخطفت أنظار المشاهدين في برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي تقدمه إلى جانب رامز جلال، والذي يعرض على شاشة إم بي سي خلال شهر رمضان.
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