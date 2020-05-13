القاهرة – لايف ستايل
حققت الحلقة التي وقعت فيها النجمة بسمة في فخ مقلب رامز جلال في برنامج "رامز مجنون رسمي" تفاعلاً كبيراً لدى الجمهور خاصة بعد أن تمكنت من ضرب رامز ودفعه في حفرة الماء في آخر المقلب.
وبعد الحلقة، شاركت الفنانة بسمة جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الخاص على "فيسبوك"، وعلقت عليها قائلة ".. أحب أشارككم الخبر ده.. بسمة بتاعة زمان، غير بسمة بتاعة دلوقتي!! ماكو غيرني".
و"ماكو" هو اسم الفيلم الذي انتهت بسمة من تصويره مؤخراً، وتدور معظم أحداثه داخل البحر في إشارة إلى أن هذا الفيلم منحها قوة أكبر، وهو ما كان واضحاً في حلقتها مع رامز جلال.
وكانت حلقة أمس (الثلاثاء) من برنامج "رامز مجنون رسمي" والتي استضاف فيها الفنانة بسمة، قد شهدت عدة مفاجآت حيث استطاعت بسمة أن تفك قيود يدها بما يشبه الحيلة السحرية، كما واجهت رامز بقوة وكانت أقرب لعضه، كما أصيب رامز في فقرة الكابورية عندما عضته أثناء إمساكها ليلقيها في الحوض، وتنزف يده.
يذكر أن آخر أعمال بسمة فيلم "رأس السنة"، الذي تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان إياد نصار، والفيلم من إخراج محمد صقر.
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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من بسمة بعد حلقتها المثيرة للجدل مع رامز جلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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