رولا سعد بـ ليجن تبهر متابعيها داخل الجيم بصورة جديدة عبر "إنستجرام"

شاركت الفنانة اللبنانية رولا سعد، متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت رولا سعد، بإطلالة رياضية اثناء ممارستها الرياضة فى الجيم، ارتدت بدى كت اخضر مكشوف البطن، ونسقت معه بنطلون ليجن.



وطرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها على يوتيوب.



أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.

يذكر أن رولا سعد طرحت كليب "اتقدم يا فرعون"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، مع انطلاق كأس الأمم الإفريقية السابقة التي استضافتها مصر.

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وأهدت رولا سعد كليب "اتقدم يا فرعون" للشعب المصري، وللنجم محمد صلاح وكذلك لدعم منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

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