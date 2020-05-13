ريهام سعيد تحذف كل صورها من "إنستغرام"

فاجأت الإعلامية ريهام سعيد جمهورها بحذف كل صورها وفيديوهاتها من صفحتها الخاصة على "إنستغرام" دون سابق إنذار، أو سبب معلن.

وتساءل متابعو ريهام هل سوف تغلق حسابها أم أن هناك سبباً آخر دفعها لهذا الأمر، وجاءتهم الإجابة من ريهام بعدما نشرت فيديو جديدا ظهرت وهي ترتدي العباءة السوداء، وكتبت معلقة على الفيديو: "أشوفكوا على خير بعد رمضان، يالا كلنا نتفرغ للعباده فقط نص الشهر فات وفرصتنا كبيرة للغفران. يا رب يسعد أيامكوا وتحققوا كل الي بتتمنوه دنيا وآخرة باذن الله".

وحاز الفيديو على إعجاب متابعيها وسألها أحدهم قائلاً: ربنا يتقبل منك بس هي فين صورك القديمة"، وجاء رد ريهام سعيد: أنا مسحت كل الصور

يذكر أن ريهام كانت قد أعلنت منذ أيام قرب عودتها إلى الشاشة مرة أخرى بعد أن حكمت المحكمة ببراءتها من التهم التي نسبت إليها في قضية السمنة التي تسببت في إيقافها عن العمل.

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