إلهام علي تكشف للمرة الأولى هوية خطيبها الممثل

بعد إعلان خطوبتها بشكل مفاجئ في بث مباشر على "انستغرام"، كشفت الفنانة السعودية إلهام علي، للمرة الأولى عن هوية خطيبها خلال استضافتها في برنامج "قلب مفتوح".

وأكدت خلال اللقاء الإذاعي أن خطيبها من الوسط الفني ويعمل ممثلاً، وهو من مدينة الرياض ويُدعى خالد، رافضة الكشف عن اسمه الثنائي.

وأوضحت أنها لم تكشف عن تفاصيل خطوبتها وهوية خطيبها لأنها حياتها الخاصة وتقلق من التدخلات التي قد تحصل من الجمهور.

وأشارت إلى أن "خطيبها لم يكن لديه أي مشكلة في إعلان تفاصيل خطوبتهما والكشف عن هويته"، لافتة إلى أنها اتفقت معه على إقامة حفل زفاف وارتداء الفستان الأبيض، "بس باين بينسحب عليّ وما هلبسه وكمان واضح ما هيكون في بوفيه ولا سفر"، في إشارة إلى أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات.

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