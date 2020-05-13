زميلة دراسة لياسمين صبري تكشف حقيقة إجرائها عمليات تجميل

فوجئ المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة من أيام الدراسة للفنانة المصرية ياسمين صبري. وتبين أن إحدى زميلاتها السابقات وتدعى جورجيت شرقاوي هي من قامت بنشرها على حسابها على "فيسبوك".

وأرفقتها بالتعليق: "ياسمين صبري طول عمرها عسولة معانا في المدرسة وهي دي ملامحها الحقيقيةن هادية وأحلى بدون ميكب وإنسانة بسيطة فعلاً وطول عمرها كويسة مع الكل".

وأضافت: " من أول يوم ما كانت في الدفعة معانا حسيت إنها مش عادية وأنا افتخر بيها وهي تشرف أي حد. وفي أي جوازة أصلاً ليه الناس بتعمل كده في بعض والغريب إنه اللي ضدها بنات زيها ومن نفس جنسها بدل ما يشجعوه. طول عمري أعاني من نفس الكأس ونفسي البنات تبطل طبع الغيرة من بعض مش عيب إنه الواحدة تلاقي واحدة تانية أجمل وأرق وكل واحد جواه جمال داخلي بس اللي يحس بيه وكون أن ربنا خلق الجمال درجات دة ميقللش من الإنسان ".

وتابعت: "دايماً بسأل نفسي ليه معظم المشاكل اللي قدامي معايا برضو بدافع الغيرة وأغلبيتهم ستات مش رجالة. هل الرجل إنسان لا يغير من جنسه مثلاً واسأل نفسي من جوايا في إيه يتغار أصلا مني أو من غيري طالما ربنا ميز كل واحد. طب ليه أنا مبغرش من ستات حتي لو كانت أجمل؟ يكنش أنا مش طبيعية وهو الطبيعي هي الغيرة. كفاية تنمر وغيرة. كل سيدة ربنا خلقها وشايفها جميلة براها وجواها حبو النجاح لغيركم عشان ربنا يكرم الكل على قد حجمه".

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