رامي عياش يفاجئ الجميع بأكله الثعابين المشوية

كشف الفنان اللبناني رامي عياش حقيقة أثارت اهتمام الكثير من المتابعين خلال حلوله ضيفاً على برنامج "إغلب السقا" الذي تقدمه المذيعة اللبنانية رزان مغربي إلى جانب الفنان المصري أحمد السقا.

ورداً على سؤال عن الأطعمة الغريبة التي تناولها أشار إلى أنه جرب الكثير منها لافتاً إلى أنه لم يتردد في أكل الثعابين المشوية. وتفاعل معه الكثير من المتابعين الذين أعربوا عن استغرابهم قيامه بذلك معتبرين أنه فعل جريء جداً.

وبدوره قال السقا إنه يقوم يتربية سلحفاة في منزله وإنه يطلق عليها اسم "فراولة". وأضاف أنها تذهب أحياناً إلى الحديقة حيث يبدأ بالحث عنها.

ويذكر أن عياش يلفت الأنظار مؤخراً بصور ينشرها على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" ويظهر فيها بإطلالات أنيقة للغاية. وهو ما يثير التساؤلات في أوساط المتابعين بشأن توجهه إلى عالم الموضة.

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وأحدث قبل هذا ضجة بفيديو له مع ابنته ظهر فيه وهو يشاركها أكل الباستا بطريقة طريفة محققاً أكثر من 475 ألف إعجاب.

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