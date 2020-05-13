يصادف اليوم الأربعاء، عيد ميلاد الفنانة سميحة توفيق، فقد ولدت في 13 مايو 1928 ورحلت عام 2010 عن عمر يناهز الـ82.
سميحة توفيق اكتشفها الفنان يوسف وهبي وتميزت في أدوار الإغراء واعتزلت الفن بعد فترة ولكنها عادت مرة أخرى لتعتزل بشكل نهائي عام 1987.
سميحة توفيق تنتمي لأسرة فنية، حيث إن شقيقها هو الممثل الطوخي توفيق، وعمتها من أوائل الممثلات في مصر، وهي سميحة الطوخي.
قد يهمك أيضا:
عرض حوار نادر ليوسف وهبي وطليمات على "ماسبيرو زمان"
خمسة نجوم سيطروا على دور الشيطان في السينما المصرية
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها معلومات لا تعرفها عن سميحة توفيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.