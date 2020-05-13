في ذكرى ميلادها معلومات لا تعرفها عن سميحة توفيق

يصادف اليوم الأربعاء، عيد ميلاد الفنانة سميحة توفيق، فقد ولدت في 13 مايو 1928 ورحلت عام 2010 عن عمر يناهز الـ82.

سميحة توفيق اكتشفها الفنان يوسف وهبي وتميزت في أدوار الإغراء واعتزلت الفن بعد فترة ولكنها عادت مرة أخرى لتعتزل بشكل نهائي عام 1987.

سميحة توفيق تنتمي لأسرة فنية، حيث إن شقيقها هو الممثل الطوخي توفيق، وعمتها من أوائل الممثلات في مصر، وهي سميحة الطوخي.

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