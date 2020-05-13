منة عرفة تكشف حقيقة فبركة حلقتها مع رامز جلال

بعد عرض حلقة الفنانة الشابة منة عرفة في برنامج "رامز مجنون رسمي"، تحدث البعض عن فبركة الحلقة، وخلال لقاء عبر skype مع برنامج mbcTrending، ردت منة على سبب تغيير بعض الفقرات وعدم عرضها، مثل تلوين شعرها وفقرة الثعبان، وقالت إن حلقتها هي أول حلقة تم تصويرها في البرنامج، لذا كانت مثل التجربة ولم تنفذ بعض الفقرات وتم إضافتها فيما بعد.

أما عن عدم تلوين رامز لشعرها قالت إنه سألها عن رأيها في شعره، وعندما أجابته أمر برفعها للأعلى، فيما فسرت عدم ربط يديها بشكل جيد، قائلة إنهم ربطوها في البداية بشدة مما آلمها فطلبت فكها، وفعلاً حدث ذلك لكن عندما عادوا ربطوا يديها مجدداً.

وتشارك منة عرفة في رمضان 2020 بمسلسل "ليالينا 80"، مع غادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار وصابرين وميدو عادل ومحمد علي رزق وعماد رشاد، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي، حيث تعتمد قصته على عائلتين من خلال أربعة أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية، وتدور الأحداث حولهم.

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