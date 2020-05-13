بشرى: رامز جلال مش عايز يسيبنى فى حالي

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

علقت الفنانة المصرية بشرى على سخرية الفنان رامز جلال منها في حلقته مع الفنانة بسمة ببرنامج المقالب “رامز مجنون رسمي”.

فعندما انقلب الكرسي ببسمة، سخر رامز جلال منها وأكد أنها بالمقلوب اصبحت تشبه الفنانة بشرى، وطالبها بتقديم مهرجان “الجونة” بدلا من بشرى.

بشرى أعادت نشر هذا المقطع، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “مفيش فايدة رامز مش عايز يسيبنى فى حالى حتى وانا مش ضيفة معاه فى البرنامج”.

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وأضافت: “مش كفاية اللى عمله فى بسمه حبيبتى؟؟؟!!! ولا اللى عمله فيا فى الشلال السنة اللى فاتت مش عارفة ليه مش عايز يطلعنى من دماغه؟!!!!يا ترى ليه؟؟؟ بيمسى التماسى ...ماشى يا عم رامز”.

وكانت الفنانة المصرية بشرى قد وقعت ضحية لمقلب الفنان رامز جلال في برنامجه “رامز في الشلال”، والذي عرض في شهر رمضان الماضي.

يذكر أن الفنانة المصرية بشرى كانت قد تعرضت مؤخرا لأزمة صحية في كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد «القمر آخر الدنيا»، حتى أنها سقطت أرضاً خلال تصوير أحد المشاهد.

بشرى أصيبت بهبوط حاد في ضغط الدم، وفي الوقت الذي نصحها الطبيب بعدم استكمال التصوير لعدم وصول الدم إلى المخ بشكل كافي، مما يمثل خطورة على حالتها الصحية، رفضت الفنانة المصرية مغادرة التصوير، وصممت على استئنافه، للحاق بموعد عرض حلقات العمل، وذلك أمام رفض الطبيب لموقف الفنانة.