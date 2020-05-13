أحلام تحتفل بعيد ميلاد ابنها بـ 8 قوالب تورتة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام بعيد ميلاد ابنها “فاهد”، والذي أتم عامه الـ 16، بطريقة مختلفة ومميزة.

الفنانة الإماراتية أحضرت لابنها 8 قوالب تورتة، حملت بعضها مجسمات لصقور، وشاركت متابعيها بمقطع فيديو من الحفل، على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

أحلام هنئت ابنها، بقولها: “عيد ميلاد فاهد، كل عام وأنت بخير يا بعد روحي، يارب أشوفك رجل بأعلى المناصب، ويطول عمرك ويخليك لنا.. كل عام وأنت بخير”.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد احتفلت الشهر الماضي بعيد ميلاد ابنتها “لولوة”، ووجهت لها تهنئة خاصة بهذه المناسبة.

الفنانة الإماراتية أحضرت لابنتها عدد كبير من قوالب التورتة، وشاركت جمهورها بمقطع فيديو من الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، كشفت فيه عن وجه ابنتها في ظهور نادر لها.

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أحلام وجهت تهنئة لابنتها في هذه المناسبة السعيدة، حيث قالت: “حبيبة أمها @lulu_hajri كل عام وانتي نور قلبي وعيوني بنتي الغاليه لولو يارب كل ايامك سعاده وهناء واشوفك في اعلا المناصب وازفك عروس”.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد تحدثت من قبل عن تفاصيل حياتها مع أولادها الثلاثة “فاهد، وفاطمة، ولؤلؤة”، وكيفية اعتنائها بهم.

الفنانة الإماراتية قالت، خلال لقائها في برنامج “مسايا لجين” تقديم الإعلامية السعودية لجين عمران، إنها تحرص على تنظيم وقتها لتحقيق التوازن بين عملها والاهتمام بشؤون أسرتها.

أحلام أضافت أنها تتعاون مع زوجها مبارك الهاجري من أجل الحفاظ على ذلك التوازن، لافتة إلى أن أولادهما يبقون برعاية خالاتهم أثناء سفرها، كما أنها تستعين بوالدتها أيضاً ولا تترك أولادها من دون رعاية شخص آخر وخصوصاً في ما يتعلق بدراستهم ونومهم.