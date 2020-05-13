منة عرفة تتحدث عن فبركة حلقتها في «رامز مجنون رسمي».. وتكشف طبيعة علاقتها باليوتيوبر علي غزلان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة كواليس حلقتها في برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي”، تقديم الفنان رامز جلال على شاشة MBC مصر.

منة أكدت إن حلقتها هي أول حلقة تم تصويرها في البرنامج، لذا كانت مثل التجربة ولم تنفذ بعض الفقرات مثل تلوين شعرها وفقرة الثعبان، لافتة إلى أنه تم إضافتها فيما بعد مع الضيوف الآخرين.

الفنانة الشابة فسرت عدم ربط يديها بشكل جيد في بداية الحلقة، بقولها إنهم ربطوها في البداية بشدة مما آلامها فطلبت فكها، وفعلا حدث ذلك لكن عندما ظهر رامز وعرفت أنه مقلب عادوا ربطوا يديها مجددا.

منة علقت على الجدل الذي أثارته بتصريحها بأنها “عزباء”، حيث أكدت، في لقائها ببرنامج mbcTrending، أن علاقتها باليوتيوبر علي غزلان صداقة فقط، ولا يوجد ارتباط بينهما من أي نوع.

الفنانة قالت: “أنا وعلي أصدقاء ما فيش أي حاجة بينا ولا هيبقى فيه، أحنا أصدقاء جدا وبنشتغل مع بعض وبينا أصدقاء كتير مشتركين، بس مفيش بينا حاجة مش لازم علشان أكون بخرج مع حد ونتصور نكون مرتبطين”.

وكانت منة عرفة قد وقعت في شباك الفنان رامز جلال، في برنامج “رامز مجنون رسمي”، والذي يتم تصويره في دبي، ويذاع عبر فضائية mbc مصر.

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وبدأ رامز جلال الحلقة بمقدمة ساخرة من منة عرفة خاصة بعد التطورات التي حدثت لها مؤخرًا بسبب صورها في الطفولة وصورها بالمايوه في الوقت الحالي.

وقال رامز جلال: “هي دي اللي أحمد حلمي غنالها (أنا لما حبيبتي هاتكبر) ، كما سخر من تناولها للمكسرات في كواليس الحلقة.

وعلقت منة عرفة، على صورة رامز جلال، خلال فقرة الصور مؤكدة أنها ترى أن مقالبه أصبحت ثقيلة على المشاهدين، وأصبحت أكثر خطورة، لتصدم برؤية رامز يخرج من خلف البوستر.

رامز جلال، انتقد ملابس منة عرفة، المثيرة للجدل والتي ظهرت بها خلال الفترة الأخيرة قائلًا: “فين البراءة والنقاء والصفاء؟”، وأضاف: “كبرتي يا منة وبقيتي تلبسي مايوهات وتنزلي صور على انستجرام يا خسارة الغنوة اللي غنهالك أحمد حلمي و دلوقتي جاء وقت العقاب يا خسارة تربيتك يا أحمد يا حلمي”.

منة عرفة استغاثت برامز جلال، حتى ينزلها من على الكرسي، مؤكدة أنها خضعت مؤخرًا لجراحة الزائدة الدودية، فرد عليها رامز بقوله: “وهتطلعي من هنا تعملي اللوز”.