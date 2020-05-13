تأجيل طرح ألبوم طارق الشيخ

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قرر المطرب المصري طارق الشيخ، تأجيل طرح ألبومه الجديد، وذلك بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا الخطير والاجراءات الوقائية التى اتخذتها الدولة المصرية ضد الفيروس، حيث كان من المقرر طرحه خلال الأسابيع القليلة الماضة، ونظرا للظروف التى نمر بها فإن ذلك تسببت فى تأجيل طرحه.
المطرب الشعبي المصري تعاون فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبد الرحيم وأحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى ومحمد النجار وإسلام شيبسى، ويشمل 8 أغنيات متنوعة.
وطرح المطرب طارق الشيخ مؤخرا كليبه الجديد الذى يحمل اسم “وردة البيت” على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” من كلمات وألحان عزيز الشافعى، فى أول تعاون بينهما، وتوزيع كريم عبد الوهاب وإخراج محمد القاضى وإنتاج مصطفى السويفى ومحسن جابر، تم تصويره فى استوديو مصر استغرق يوما كاملا، وتدور فكرته فى إطار الدراما التى تمس كل إنسان فقد عزيزا عليه، وتواكب العديد من المناسبات والظروف التى يمر بها كل إنسان .
ويعد طارق الشيخ من المطربين الشعبيين المتميزين، الذين قدموا عددا من الأعمال الناجحة فى مشوارهم الغنائى، خاصة أنه يتميز بصوت قوى عن غيره من مطربى جيله.
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