عايدة رياض تكشف تفاصيل قضية الآداب التي أٌلصقت بها ظلما

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية عايدة رياض، عن تفاصيل قضية الآداب التي نشرت عنها في بدايتها الفنية ووقت زواجها من الفنان الراحل محرم فؤاد، كما تحدث عن مشاركتها للفنان محمد رمضان في فيلم “الألماني”، وعلقت على الألقاب التي حصل عليها.

عايدة رياض، قالت خلال لقائها ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” مع المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة “القاهرة والناس”، عن قضيتها الشهيرة: “لم تكن قضية لا تزوير ولا آداب، وإنما خطأ قلب الدنيا، الشرطة جت قالوا لمحرم فؤاد فيه بنت معاها 100 دولار مزوة واخداها من مدام عايدة، روحنا المديرية، وهناك واجهوني بمكالمة من مرات مخرج وكانت مكالمة يتيمة، وكانت الست متراقبة بقالها 4 شهور”.

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وأضافت: “يعني مراقبينها 4 شهور، تحرياتهم متجبنيش مرة متلبسة؟.. محرم اتخانق معاهم الخناقة عملت دوشة”.

كما تحدثت عن محمد رمضان قائلة، إنها لا تدافع عنه لأنها تشاركها في أفلامه، موضحة أنها عندما اشتركت معه في فيلم “الألماني” لم يكن معروف حينها، كما أنها لم تتقاض أجرا عليه.

وأضافت: “أنا وأحمد بدير كنا معروفين، ومخدناش في الفيلم ده أي فلوس خالص كان مجاملة للشباب عشان كان ساعة الثورة، ولن أجامل محمد رمضان، لكي اشبهه بفتن حمامة، فهما لهما ألقاب ولكنه ليس لديه تاريخ وأنا لا أحتاج حد لكي يشغلني معه، فأنا مجتهدة وبأدي أدواري ببراعة عشان كده النجوم والمخرجين بيطلبوني”.