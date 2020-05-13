براين آدامز يعتذر بعد تغريدة عنصرية عن كورونا: أحب كل الناس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتذر المغني الكندي براين آدامز، بعد ردود فعل عنيفة واتهامات بالعنصرية المعادية للصين، بسبب منشور على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي حول الوباء الذي أجبره على إلغاء عروضه في لندن هذا الأسبوع.



وأصدر مغني "كاتس لايك إي نايف" بيانا قدم فيه "اعتذارا لكل من شعر بالإساءة جراء تغريدتي، مضيفا "أنا أحب كل الناس".

وكان آدامز قال في منشور على "تويتر" و"إنستقرام" إن حفلاته التي كان من المقرر أن يحييها في قاعة "رويال ألبرت هال" ألغيت بسبب "أكل الخفافيش وأسواق بيع الحيوانات وأوغاد جشعين يصنعون الفيروسات".

وتابع "العالم كله متوقف الآن، ناهيك عن الآلاف الذين عانوا من هذا الفيروس أو ماتوا بتداعياته".

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وفي حين أشادت جماعات حقوق الحيوان بدعوته إلى التوقف عن أكل اللحوم، فسرت مجموعات أخرى تعليقات المغني على أنها معادية للصينيين.

وقالت إيمي جو من المجلس الوطني الكندي الصيني للعدالة الاجتماعية لوكالة "فرانس برس": "هذا تصرف غير مسؤول وعنصري جدا".

وأضافت "إنه أيقونة كندية وهو يشعل نيران العنصرية المعادية للصين ويساهم في زيادة التهكم البغيض والتعديات الجسدية على الصينيين والآسيويين في كندا والعالم".

وفي اعتذاره أوضح آدامز: "ليس هناك أي عذر لتغريدتي، أردت فقط أن أضيء على المعاملة القاسية والرهيبة التي تتعرض لها الحيوانات في تلك الأسواق التي يحتمل أن تكون مصدرا للفيروس، والترويج للأنظمة الغذائية النباتية".