خاص- نجوم غابوا عن شارات رمضان هذا العام، فمن هو الغائب الأكبر؟

مع بداية شهر رمضان، كشفت شركات الإنتاج عن تترات المسلسلات وذلك بعد انتشار هذه الظاهرة منذ سنوات فقد سبق لأشهر النجوم في الوطن العربي ان غنوا الشارات.

ولكن هذا العام الأجواء مختلفة تماماً خاصة بعد دخول عامل جديد على الخط وقلب الموازين وهو فيروس كورونا المستجد ما دفع بالكثير من المنتجين الى تأجيل أعمالهم الرمضانية للحفاظ على طاقم العمل، بالاضافة الى اكتفاء البعض بالموسيقى التصويرية لأعمالهم بعد التأخير الذي لحق كل الأعمال بسبب حظر التجول.

موقع “الخليج 365” رصد بعضاً من تترات هذا العام:

مسلسل “سكر زيادة” بعنوان العمر (نانسي عجرم)

مسلسل “سلطانة المعز” بعنوان “اتحاربت” (نوال الزغبي)

مسلسل “الساحر” شارة البداية والنهاية بعنوان “حافظك عن غايب” و “الناس بواب” (جوزيف عطية)

مسلسل ” لما كنا صغيرين” التتر حمل نفس العنوان (سميرة سعيد)

مسلسل “بردانة انا” بعنوان “بردانة انا” (ماريتا الحلاني)

مسلسل “بالقلب” بعنوان “ركز احساسك” (احمد سليم)

مسلسل “لو ما التقينا” بعنوان “تغيرت كتير” (عامر زيان)

مسلسل “ليه لأ” بعنوان “اللي قادرة” (آمال ماهر)

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مسلسل “ونحب تاني لية” التتر حمل نفس العنوان (مدحت صالح)

مسلسل “العودة” بعرضه الثاني بعنوان “ضعف نظر” (ملحم زين)

لا بد من الإشارة ان النجمة نانسي عجرم تعتبر من أكثر النجمات في العالم العربي التي غنت شارات، حيث سبق وغنت لمسلسلات جوليا، حالة عشق، سمارة، ابن الارندلي والآن “العمر”.

النجمة نوال الزغبي سجلت حضورا ناجحا في التترات من كاراميل، لأعلى سعر، والآن اتحاربت.

ويفتقد الجمهور العربي أيضاً صوت النجم راغب علامة بتترات المسلسلات خاصة ان له مشاركة في عام 2015 بتتر مسلسل “24 قراط” حملت الأغنية عنوان “حبيني” وحققت نجاحاً كبيراً.

أيضاً لفتنا غياب النجم مروان خوري الذي وقع سلسلة كبيرة من الشارات منها “انا الخليج 365”، “قلبي دق”، “مش انا”، “لعبة الموت”، “تشيللو” وغيرها.

غاب عن المنافسة هذا العام النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بعدما تألقت العام الفائت بأغنية لبنانية بعنوان “يا بتفكر يا بتحس” تتر مسلسل “خمسة ونص”، حيث كان من المتوقع ان تغنية شارة مسلسل “خيانة عهد” إلا ان المفاوضات بين الطرفين لم تصل الى خواتيم سعيدة.

النجمة اليسا غابت أيضاً عن التترات هذا العام بعد ان سجلت في السابق حضوراً ناجحاً بغناء الشارات منها “يا ريت”، “لو” وغيرها.

لأول مرة من ثلاث سنوات يغيب النجم ناصيف زيتون عن الشهر الفضيل خاصة بعد تألقه في الأجزاء الثلاثة السابقة من مسلسل “الهيبة” محققاً بتتر “مجبور” نجاحاً فاق كل التوقعات.

ومن المعروف ان “زيتون” كان الغائب الأكبر هذا العام في شهر رمضان خاصة بعدما رفض أن يقدم أي تتر عُرض عليه بعد أغنية “مجبور”.