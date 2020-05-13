تامر حسني يخوض هذه التجربة للمرة الثانية في أسبوع واحد

يعمل النجم المصري تامر حسني على أغنية بعنوان “اللحظة الحلوة” وهي عبارة عن اغنية لاعلان دعائي جديد لإحدى المنشآت السكنية.

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد رحيم، توزيع وميكس وماستر عبد الرحمن شوقي. ومن المتوقع عرض الاعلان الاسبوع المقبل.

ويعتبر هذا الاعلان هو الثاني لتامر في غضون أسبوع بعدما أطلق منذ أيام أغنية “الأصل مصري” على طريقة الفيديو كليب وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات WE في أحدث حملاتها التلفزيونية.

نذكر أن آخر أعمال تامر حسنى، الغناء ضمن أوبريت “أنت أقوى” بمشاركة النجوم: محمد منير، سميرة سعيد، صابر الرباعى، وائل جسار، كارول سماحة، وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، إخراج الكليب لطارق العريان.