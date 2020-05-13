خاص- دانييلا رحمة في مقابلة خاصة مع موقع الخليج 365: احتاج الى التقاط انفاسي بعد اولاد آدم

استطاعت الممثلة دانييلا رحمة ان تلفت الانظار اليها بدور “مايا” في مسلسل “أولاد آدم” الذي يعرض عبر شاشة MTV اللبنانية طيلة شهر رمضان المبارك.

دانييلا قدمت أداءً رائعاً أبهرت من خلاله المشاهدين، حيث بدلت جلدها الى فتاة شعبية، وهي تتلقى الاشادات حتى كتابة هذه السطور.

موقع “الخليج 365” أجرى لقاءًا مع دانييلا رحمة للوقوف على بعض التفاصيل التي واكبت قبولها لهذا الدور.

س: كيف تقيمين الأصداء حول دورك في “أولاد آدم” هذا العام؟

ج: الأصداء رائعة، وأكثر مما توقعت الخليج 365، فالمسلسل يحقق نجاحاً كبيراً في لبنان وخارجه، والتفاعل على السوشال ميديا رائع مع كل الشخصيات ومع حكاية العمل وتطوراته. والناس معجبون بشخصية مايا ويعبرون عن هذا الاعجاب بشكل مضحك وملفت. لا أخفيكِ كنت خائفة جداً قبل عرض المسلسل لأن الشخصية نافرة وجديدة عليّ ولم أكن قادرة على توقع رد فعل الناس عليها.

س: هل ترددت قبل قبولك هذا الدور؟ وهل كان صعب عليك الأختيار؟

ج: نعم ترددت قبل الموافقة على الدور، خصوصاً أنه عرض عليّ خلال تصويري لمسلسل (العودة) وكان لديّ وقت قليل جداً للتحضير للشخصية والدخول الى موقع تصوير (اولاد ادم) لذا خفت، فالشخصية بحاجة للكثير من التمرين والتحضير لأنها لا تشبهني في شيء. الحمدالله استطعنا أن نمنح مايا المكتوبة على الورق روحاً وكونت شخصيتها بالتعاون مع الـActing Coach الخاص بي، تحت اشراف المخرج طبعاً. وأعتقد أننا نجحنا بالوصول الى قلوب الناس ومنازلهم.

س: الانتقادات التي تطالك حول اللكنة على أنها ليست شعبية بسبب تواجدك لفترة طويلة في استراليا؟ كم عملتِ على هذا الموضوع؟

Advertisements

ج: لم أقرأ انتقادات للكنة، على العكس الأغلبية العظمى تشيد بقدرتي على ترك لكنتي جانباً، وهذا فعلاً ما حصل، لأني دربت نفسي لأيام على التخلص من اللكنة الأسترالية، والتحدث على طريقة مايا التي لا تشبهني اطلاقاً. وأعتقد أنّ إتقاني للهجة مايا وأسلوبها في الكلام والحركة أوصلا الشخصية بنجاح للناس.

س: هل كنت تتمنين ان تلعبي دور آخر من أدوار المسلسل غير دورك؟

ج: سعيدة بأنّي أخذت دور مايا، لأن فيه تحد كبير لي، ونقلة كبيرة على مستوى الادوار التي لعبتها سابقاً، وهو ما أخافني لكن جعلني أتوق لأجسد الشخصية الجديدة في العمل. لا شكّ أنّ الأدوار النسائية الأخرى في العمل مغرية وملفتة جداً، لكنّ مايا كانت الأنسب لي.

س: كيف تقيمين علاقتك بالممثل قيس الشيخ نجيب خاصة بعدما لمس الجمهور تناغماً قوياً بينكما، ماذا تخبريننا عن هذه التجربة؟

ج-سعدت بالعمل مع قيس جداً، فهو ممثل موهوب وصاحب خبرة طويلة، وشكلنا معاً ثنائية جميلة وصلت للناس فأحبوها. قيس صاحب حضور جميل وملفت، ويقدم دور سعد بحرفية وإتقان، وطبعاً هذا ساعدني على لعب مايا بمستوى جيد.

س: هل عُرض عليك دوراً جديداً، ماذا تخبريننا؟

ج- لا شيء بعد. تلقيت بعض العروض لكني لم أتمكن بعد من قراءة نصوصها ولا الاطلاع على مضمونها، ما زال الوقت باكراً، أحتاج لأن التقط أنفاسي أولاً قبل البدء بعمل جديد.

نذكر أن المسلسل يضم نخبة من النجوم هم ماغي بو غصن، مكسيم خليل، قيس الشيخ نجيب، دانييلا رحمة، ندى أبو فرحات، كارول عبود، طلال الجردي وغيرهم، تأليف رامي كوسا وإخراج المخرج الليث حجو. انتاج شركة ايغل فيلمز. وعلى الرغم من عرض عدد من الحلقات، إلا ان شخصية “مايا” بدأت تتكشف قليلاً للمشاهدين الذين تفاجأوا بأداء دانييلا للدور. لقراءة الخبر: خاص- دانييلا رحمة غيرت جلدها في رمضان