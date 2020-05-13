هاكرز يهددون بنشر الأسرار القانونية لليدي غاغا ومادونا.. وآخرين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت إحدى شركات المحاماه الرائدة في العالم، والتي تتعامل مع الأغنياء والمشاهير مثل رود ستيوارت وروبرت دي نيرو وإلتون جون ومادونا وليدي غاغا للاختراق.

وتسلل الهاكرز إلى شركة Grubman Shire Meiselas & Sacks، وهي شركة معروفة بصفقاتها الكبرى مثل ضبط أمور التعاقد مع المشاهير مثل أداء Super Bowl للنجمة الليدي غاغا في عام 2017، وفقًا لصحيفة" التايمز" البريطانية.

وتسللت مجموعة "REvil"، أكثر مجموعات القرصنة سيئة السمعة في العالم إلى موقع الشركة وهددت بنشر التفاصيل القانونية لعملائها.

وبعد عملية الاختراق، تعطل الموقع الإلكتروني لشركة المحاماه الأمريكية ـ ويدعي الهاكرز أن لديهم 756 غيغابايت من البيانات بما في ذلك العقود واتفاقيات عدم الإفشاء وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني والمراسلات الخاصة.

وطلبت "REvil"، التي يُزعم أنها من أوروبا الشرقية، فدية بقيمة 21 مليون دولار بعد التسلل للشركة وسرقة رسائل بريد إلكتروني وعقود وتفاصيل شخصية.

وأخطرت شركة المحاماه عملاءها بما في ذلك ليدي غاغا ومادونا ولايزو بخرق كبير للبيانات بعد نشر المتسللين وثائق مسروقة.

Advertisements

وقالت الشركة: "يمكننا أن نؤكد أننا وقعنا ضحية هجوم إلكتروني، لقد أبلغنا عملاءنا وموظفينا، ووظفنا خبراء العالم المتخصصين في هذا المجال ونعمل على مدار الساعة لمعالجة هذه المشكلة".

ووفقًا لشركة Emsisoft للأمن السيبراني، نشرت المجموعة مقتطفات من عقد متعلق بجولة مادونا الأخيرة، كما نشرت عقدًا وقعته المغنية كريستينا أغيليرا، وعقدًا آخر يتعلق بمغنية الراب لايزو.

ويظهر إصدار آخر قائمة ملفات بأسماء المشاهير، بما في ذلك الملحن بروس سبرينغستين والممثلة باربرا سترايساند وبيت ميدلر وماريا كاري، ونيكي ميناج، والممثلات بريانكا تشوبرا وإدينا مينزيل.

وفتح مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقًا في الأمر، حيث دخل المتسللون إلى النظام بينما كان الجميع منشغلين وسط جائحة انتشار فيروس "كورونا".

وغالبًا ما ينظر المتسللون إلى مكاتب المحاماه على أنها أهداف مغرية، مع الكثير من الوثائق الحساسة المتعلقة بعشرات أو مئات العملاء.

يُذكر أن شركة REvil، المعروفة أيضًا باسم Sodinokibi ، كانت أيضًا وراء هجوم ضد خدمة العملات Travelex في يناير.