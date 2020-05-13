عيسى المرزوق ينشر صورة جديدة لمولودته..ويتوعد متهميه بالسرقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان الكويتي عيسى المرزوق، عن صورة جديدة لمولودته التي استقبلها قبل نحو أسبوع وأطلق عليها اسم "ريما".

وأكد عيسى المرزوق أن تلك الصورة هو من التقطها بنفسه، لتفادي مثل الاتهامات التي وُجهت إليه مؤخرًا من جانب رواد التواصل الاجتماعي بشأن سرقته صورة أظهرت أصابع يد اللاعب خاميس رودريغيز نجم ريال مدريد الإسباني وكان ممسكا بيد طفلته، والتي استعان بها "المرزوق" لإعلان استقباله مولودة جديدة.

ونشر الفنان الكويتي الصورة الجديدة عبر حسابه بإنستغرام، متوعدا متهميه بالسرقة، إذ علق عليها بالقول: "فطيرتي الجميلة.. تصويري والي يقولي زارفها.. راح ازرف روحه بيدي.. ما شاء الله".

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وكان عيسى المرزوق، قد خرج مؤخرًا عن صمته إزاء اتهامات سرقته صورة نجم ريال مدريد الإسباني، وقال في رده الذي بثه في رسالة عبر حسابه على تطبيق "سناب شات": "حبايبي أول صورة حطيتها مو صورتي أخذتها وحطيتها مجرد صورة معبرة لأني ما كنت مصور البيبي وحبيت أفرحكم معاي بحزة الحزه بعد عناء تعدى الـ 25 ساعة فهذا السبب اللي ما خلاني أصور".

ولاقت صورة المرزوق التي استعان فيها بلاعب ريال مدريد تفاعل عدد كبير من الجمهور معها خاصة أنها جاءت بعد ساعات من اتهامات وجهت للفنانة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور والتي اتهمت بسرقة صور مشاهير أيضًا، حتى إن المعلقين ربطوا بين الأمرين.

وفي سياق آخر، كانت معركة كلامية نشبت بين عايض يوسف وعيسى المرزوق على خلفية ظهور الأول في مقابلة متلفزة ببرنامج " كاربول كاريوكي" مع الإعلامي هشام الهويش، واستعمل معقم اليدين عندما تم ذكر اسم عيسى المرزوق، مؤكدًا أنه لا يجب وضع اسمه بين أسماء كبيرة في الفن.

من جانبه، عدّ عيسى المرزوق ما قام به عايض وقاحة وأنه قلل أدبه، وأضاف بأن هذه الحركات لا تليق برجولته، ولم يدع عايض رد المرزوق يمر عليه دون أن يستغله لاستفزازه من جديد؛ إذ نشر فيديو ظهر فيه وهو يعلن أنه سيرد على عيسى فقط من خلال ارتداء الكمامة وتعقيم يديه من جديد، وكأنه يشبه المرزوق بـ"كورونا"، قبل أن يعتذر عايض يوسف وينتهي الجدال بينهما.