شكرا لقرائتكم خبر عن رغم كورونا جيمس كاميرون يؤكد ثقته فى طرح الجزء الثاني من Avatar بموعده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المخرج جيمس كاميرون تفاؤله الشديد بطرح فيلم Avatar في موعده رغم تأجيل التصوير قبل شهرين من الآن بسبب فيروس كورونا، إلا أن المخرج الشهير أعرب عن ثقته بأن الفيلم سيتم طرحه بموعده وتحديداً في 17 ديسمبر 2021.

ونشر موقع الديلي ميل الإنجليزي تقرير أكد خلاله جيمس كاميرون ثقته الشديدة في انتهاء الأزمة بسرعة، مؤكداً أنها حتي وإن لم تنتهي في الوقت الحالي فإن ذلك لن يؤثر علي موعد طرح الفيلم حتي لو امتد توقف التصوير لأشهر أخري قادمة بقوله : "كانت الأمور تسير علي ما يرام في نيوزلندا مقر التصوير، إلا أنهم أخبرونا في شهر مارس وجوب التوقف بسبب انتشار الفيروس، وهو ما استجبنا له بالتأكيد، ولكن رغم ذلك إلا أننا انتهينا من مراحل صعبة في التصوير، وبالتالي سيتم طرح الفيلم في موعده المقرر له.



جيمس كاميرون وافاتار

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وكان قد كشف الممثل الأمريكي مات ديمون عن مفاجأة كبري بشأن الجزء الأول من الفيلم ومخرجه جيمس كاميرون حين أكد أن الأخير عرض عليه دور البطولة في سلسلة أفلام Avatar، بالإضافة إلى 10٪ من إيرادات من الفيلم والتى تصل حوالى الـ 250 مليون دولار حالياً وذلك فى حالة موافقته على الدور، إلا أن ديمون رفض المشاركة في العمل، وبالتالي فإنه الآن يشعر بالندم، حسبما نشر موقع "metro"، .. وقال ديمون إنه أكثرالأشخاص خسارة على الأطلاق، حيث أنه كان من الممكن أن يجنى 250 مليون دولار من وراء السلسلة.

وتصدر فيلم Avatar صدارة الأفلام الأعلى ربحاً على مستوى العالم ، حتى طرح الجزء الرابع والأخير من Avengers الذى طرح تحت اسم Avengers: Endgame، وذلك بعد 10 سنوات من طرح Avatar.

كما حددت الشركة المنتجة لسلسلة Avatar، ميزانية لاستكمال تصوير الجزء الجديد من السلسلة بقيمة مليار دولار، على أن يبدأ التصوير خلال الأسابيع القليلة القادمة عقب وضع إرشادات وقواعد للتصوير منعاً للإصابة بفيروس كورونا.

وبحسب صحيفة ign فإن الجزء الجديد سيكلف الشركة المنتجة حوالى مليار دولار، بعد أن كانت قد حددت الشركة ميزانية مليار و135 مليون دولار للجزأين القادمين.