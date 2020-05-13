شكرا لقرائتكم خبر عن ورحل ملك المقالب.. شاهد أبزر الإفيهات الكوميدية لـ "جعيدى" أبو قلب أبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان له حضور مميز وطلة مرحة في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية والمسرحية هذا بخلاف إفيهاته الحاضرة بيننا باستمرار بسبب برامج المقالب والكاميرا الخفية التي ارتبطت باسمه علي مدار 20 عاما.

رحل ملك المقالب والإفيهات الفنان الكوميدي إبراهيم نصر عن عمر ناهز 70 عامًا، وترك لنا إرثا كبيرا من الضحك والفكاهة نتذكرها جميعًا من خلال الفيديو التالي..