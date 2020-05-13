شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..روبرت دي نيرو يهاجم ترامب من جديد بسبب كورونا: لا يهتم لعدد الموتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل النجم روبرت دي نيرو هجومه المتواصل على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن تلك المرة بشكل أكثر حدة وقسوة حين ظهر ضيفاً علي قناة BBC مؤخراً، ليتحدث عن رأيه بكل صراحة في أزمة كورونا وكيفية إدارتها من قبل الحكومة الأمريكية والرئيس ترامب.

دي نيرو الذى اعتاد مهاجمة ترامب منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وصف ما يدار في البلاد من إدارة للرئيس الأمريكي بأنه أمر غريب ولا يتماشى مع حجم الأزمة وضخامتها، كما وصف ترامب بأنه فعلياً لا يهتم بكم الموتى التي تفقدهم البلاد بسبب كورونا، مؤكداً أن هذا يظهر منذ اللحظة الأولي لتفشي الفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية حيث لم تظهر عليه أي نوايا من أجل الوقوف أمام انتشار الفيروس بصرامة شديدة للحد منه، وإنما كان دوماً ما يتحدث عن الاقتصاد فقط متجاهلاً حياة الناس.

وكان قد حل النجم روبرت دي نيرو ضيفاً قبل أيام علي برنامجThe Late Show" " مع المذيع ستيفن كولبير، وذلك خلال مداخلة أعرب فيها عن مدي امتنانه وتقديره لما يقوم به حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو في إدارة الأزمة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا، وأضاف في إشارة إلي كومو بقوله: "إنه يفعل ما يجب على الرئيس فعله، فقد كنت أرى كومو وكأنه رئيسًا للبلاد ويتحمل مسئولياته، فيقوم بعمل رائع، ويفعل ما يجب على أي رئيس القيام به"، كما انتقد آنذاك ترامب مرة أخري بقوله أن حاكم نيويورك يفعل ما لا يفعله الرئيس ويهتم بما لا يهتم به ترامب فهو على عكسه تماماً.