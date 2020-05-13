شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر:"مريم بخير و مش زعلانه"..ومتابعيه:"أوعى تنزل مصر كلها بتدور عليك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد زاهر، مقطع فيديو من استضافة الطفلة فريدة حسام التي تجسد شخصية مريم ابنه رضوان البرنس في إحدي البرنامج التلفزيونية، عبر حسابه على انستجرام، وكتب قائلا:" يا جماعة مريم بخيرأهي و مش زعلانه و زي الفل مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى"، كما جاءت أغلب تعليقات متابعيه على البوست بالتهديد لما فعله مع نجله شقيقه، " خاف على نفسك، هتروح من ربنا فين ، مصر كلها بتدور عليك أوعى تنزل".

بدأت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان، بمشهد عودة "فتحى" أحمد زاهر وأشقائه إلى المنزل لإبلاغ والدته وزوجة أبيه "نجية وسميحة" أحلام الجريتلى وسلوى عثمان، بأنه سيبيع المنزل بعد أن تنازل "رضوان البرنس" له بعد تهديده بإيذاء ابنته، وسألته "سميحة" عن الطفلة، فخرج "عبد المحسن" إدوارد عن شعوره بعد إحساسه بتأنيب الضمير، وأخبرهم أن "فتحى" ألقى بها فى الشارع، لتقوم شقيقته "نورا" ريم سامى بالهجوم عليه بـ "سكين" ولكن أشقاءها ينجحون فى السيطرة على الموقف.

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وانتقل المشهد الثانى بذهاب "نورا" إلى "علا" نور اللبنانية، وأخبرتها بما فعله "فتحى" فى ابنة "رضوان البرنس"، والتى استحلفت بأنها ستجعله يندم، وذهبت لـ "فتحى" أثناء نزوله من المنزل، وقامت بصفعه بـ "القلم"، وضربه بـ "قالب طوب" على رأسه تسببت فى فتحها.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.