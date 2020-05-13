شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنقذ نور "مريم" ابنة محمد رمضان فى حلقة اليوم من مسلسل “ البرنس” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، ظهور الفنان محمد جمعة ضيف شرف فى تجسدي شخصية "محمود" سائق ميكروباص، حيث وجد "مريم" ابنة "رضوان البرنس" محمد رمضان داخل الموقف الذى يعمل فيه، وسألها أثناء بكائها عن أهلها، وجاوبته بأن والدته وشقيقها توفوا، ولا تعرف أين والدها، وقام بمواساتها واصطحبها معه للمنزل من أجل رعايتها لحين العثور على أهلها رغم أن ظروف معيشته سيئة، وأظهرت أحداث المسلسل قيام نور وشقيقة محمد رمضان بالبحث عن الطفلة فهل ستجدها في حلقة اليوم خاصة وأن ختام الحلقة شهد وقوف نور بجوار سيارة محمد جمعة بالموقف.

وانتقل المشهد الى "رضوان" داخل السجن، وطلب منه "صلاح بليلة" محمد أحمد ماهر، الخدمة مقابل أن وفر له هاتف ليتصل بابنته قبل خطفها، والتى كانت عبارة عن أن يكون كبير السجن لكى يدافع عن كل الأعمال المنافية داخل السجن، ولكن "رضوان" رفض هذا الطلب تماما، لرغبته فى الخروج من السجن فى أقرب وقت حسن سير وسلوك.

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تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.