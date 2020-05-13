شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة Vogue العالمية تحتفي بنجاح النجوم المصريين محمد كريم ورامي مالك ومينا بهوليوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت مجلة Vogue‎ العالمية بانجازات النجوم المصريين ممن اقتحموا عالم السينما والدراما في هوليوود مؤخراً، حيث قامت المجلة بنشر حوارات مع النجوم المصريين محمد كريم ورامي مالك ومينا مسعود ورامي يوسف وذلك تقديرا واعترافا لمشوارهم في هوليوود بعد نجاحهم جميعا في وضع بصمة واضحة.



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وذكر موقع المجلة أن النجم محمد كريم -طبيب مصري- دخل عالم التمثيل في هوليوود ليس من باب الشكل النمطي للمصريين والعرب أو من خلال أدوار تقليدية وأنما من باب الأكشن، حيث وصفته بنجم الأكشن الذي قضى مراهقته يتنقل بين الولايات المتحدة ومصر، إلي أن حصل على جوائز من مهرجانات عالمية مثل موناكو، رافضا لعب أي دور قد يسيء إلى العرب ، مثل الأدوار النمطية للإرهابيين والمتطرفين، إلي أن نال مراده وحصل علي بطولة فيلم أكشن أمام نيكولاس كيدج كاسرا القاعدة ليخطو خطوات ناجحة في تحقيق حلمه في هوليوود.

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‎ محمد كريم متواجد حاليا في أمريكا، حيث كان يصور فيلم جديد هناك قبل أزمة كورونا ولكن العمل توقف مثل باقي الأعمال في هوليوود ومن المتوقع عودة للتصوير في الفترة المقبلة لذلك فضل التواجد هناك ليكون جاهز للتصوير في أي وقت، حيث يستكمل محمد كريم نشاطه في هوليوود بعد جولة ناجحة في الشرق الأوسط لعرض فيلمه الأمريكي A Score to Settle مع نيكولاس كيدج ، وهو الفيلم الذي يجسد محمد كريم فيه دور شخص يدعى جيمى، وهو رجل لا يخشى الموت، وهوما تطلب منه تحضيرات لشهورطويلة نظرًا لصعوبة الدور، الدور يعد بداية قوية في السينما الأمريكية والعالمية لفنان مصرى وعربى، وبعيدة عن الأدوار النمطية التقليدية فى سينما هوليوود.

‎ وحقق الفيلم نجاح كبير وشهدت العروض الخاصة للفيلم في مصر و السعودية و الامارات حضور محمد كريم للاطمئنان علي الفيلم ليعود بعدها إلي لوس انجلوس لاستئناف أعماله ، وكان الفيلم قد أقيم له عدد من العروض الخاصة في جدة والرياض بالسعودية، وفى الإمارات ، ويعتبر كريم أول نجم عربي يقام لفيلمه عرض خاص في المملكة العربية السعودية.