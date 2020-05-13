شكرا لقرائتكم خبر عن مات ديمون يكشف كواليس إصابة ابنته الكبري بفيروس كورونا حتى تعافت منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم مات ديمون خلال تصريحات صحفية نشرها موقع الديلي ميل مؤخراً أن ابنته الكبرى التي تبلغ من العمر 21 عاما شفيت تماماً من فيروس كورونا، والذى سبق وأصابها قبل فترة حينما كانت في نيويورك.

وأضاف النجم الشهير كواليس إصابة ابنته بالفيروس حين أكد أنها كانت تتواجد بعيداً عنهم وتحديداً في نيويورك من أجل دراستها الجامعية، وهو ما أثر عليها لتصاب بالفيروس التاجي الذى يثير الذعر في العالم، مما تطلب خضوعها للحجر مع زملاءها الذين عاشوا معها في نفس الغرفة وأصابوا جميعاً بالفيروس.



مات ديمون وعائلته

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كما أكد أن إصابتها بالفيروس كانت أكثر أمر مفزع له ولعائلته بالكامل طوال حياته، مضيفاً أن هذا الفيروس مرعب، وتمنى زواله بأسرع وقت ممكن كى لا تستمر حالة الذعر فى العالم والوفيات التى تتزايد يومياً نتيجة له ولانتشاره.

وكان قد كشف الممثل الأمريكي مات ديمون فى وقت سابق عن مفاجأة كبيرة حين أكد أن المخرج جيمس كاميرون سبق وعرض عليه دور البطولة في سلسلة أفلام Avatar، بالإضافة إلى 10٪ من إيرادات من الفيلم والتى تصل حوالى الـ 250 مليون دولار حالياً وذلك فى حالة موافقته على الدور، إلا أن ديمون رفض المشاركة في العمل، وبالتالي فإنه الآن يشعر بالندم، حسبما نشر موقع "metro".

وقال ديمون إنه أكثرالأشخاص خسارة على الإطلاق، لأنه كان من الممكن أن يجنى 250 مليون دولار من وراء السلسلة، وذلك بعدما تصدر فيلم Avatar صدارة الأفلام الأعلى ربحاً على مستوى العالم ، حتى طرح الجزء الرابع والأخير من Avengers الذى طرح تحت اسم Avengers: Endgame، وذلك بعد 10 سنوات من طرح Avatar.