شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب روبرت باتينسون يدخل أهم تحدى بحياته فى عيد ميلاده الـ 34 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم، 13 مايو مع عيد ميلاد روبرت باتينسون أحد أهم النجوم الشباب في هوليوود وأكثرهم نجاحاً خلال الفترة الأخيرة، حيث يتزامن اليوم مع عيد ميلاده الـ 34، وربما يحمل معه أكثر تحدي لهذا النجم في مسيرته الفنية.





وذلك نظراً لأن روبرت باتينسون يستعد للعب شخصية الرجل الوطواط أو بات مان من خلال بطولة فيلم جديد يحضر له منذ فترة، ورغم جماهيريته على اعتبار أنه النجم الوسيم إلا أن هناك قطاع كبير منذ الإعلان عن الخبر هاجموه إلي حد كبير ووصفوا اختياره بأسوأ قرار ممكن.

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روبرت باتينسون

ولكن النجم كريستين بيل أبرز من لعب الشخصية خلال رحلتها الطويلة نصحه بألا يلتفت لتلك الانتقادات وأن يركز علي الشخصية فحسب مشيراً إلي أنه شخصياً سبق وتمت مهاجمته بقدر كبير ولكنه لم يلتفت أيضاً لكافة الانتقادات وأثبت نفسه حينما تم طرح الفيلم.

وبالتالي رأي كثيرون أن بطولة روبرت باتينسون لشخصية بات مان هو التحدي الأكبر للنجم الشهير، والذى بات معتاداً علي تحقيق إيرادات عالية من أفلام مثل Twilight الذى حقق به نجاحاً كبيراً ساهم في نجوميته الكبيرة بعالم هوليوود وجعله ينتقل إلي مصاف نجوم الصف الأول حول العالم لما حققه من نجاحات كبيرة آنذاك من بوابة سلسلة Twilight الشهيرة .