شكرا لقرائتكم خبر عن إيه الشخصية اللي تحبها للراحل إبراهيم نصر؟.. زكية زكريا وجعيدى أشهرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك الفنان القدير الراحل إبراهيم نصر، الذي رحل عن عالمنا أمس عن عمر يناهز الـ 70 عاماً، أرشيف كبير في عالم السينما والدراما، الذي أسسه على مدار سنوات طويلة خلال مشواره الفني، فهناك الكثير من الشخصيات الشهيرة للراحل ستظل خالدة في الأذهان دائماً ولا يمكن أن ينساها المشاهدين.

زكية زكريا

اشتهر النجم الراحل إبراهيم نصر، بتقديمه برنامج المقالب الشهير "الكاميرا الخفية"، بشخصية "زكية زكريا" الشهيرة، والذي ظل يعرض لسنوات طويلة على شاشة التلفزيون المصري، ليحقق شعبية هائلة للراحل في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي.



زكية زكريا

جعيدى

اشتهر النجم الراحل إبراهيم نصر، بشخصيته "جعيدى"، التي جسدها في فيلم شمس الزناتي مع الزعيم عادل إمام، وله الكثير من الأفيهات الشهيرة التي مازالت حتى الأن يتم تداولها عبر منصات السوشيال ميديا وفي بعض الأفلام.

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جعيدى

الخال عزمي

شارك الفنان الراحل في أحد أشهر أفلام الكوميديا خلال السنوات الأخيرة مع النجم أحمد حلمي بفيلم "أكس لارج"، وجسد شخصية "الخال عزمي" الشهيرة.



الخال عزمى

الدب

وجسد النجم الراحل إبراهيم نصر، شخصية "الدب" في مسلسل "فوق السحاب" مع النجم عمرو سلامة، والذي نجح فيه بخطف الأنظار اليه من جديد بعد توقف سنوات عن الدراما.