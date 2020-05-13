شكرا لقرائتكم خبر عن شريف رمزى ينعي إبراهيم نصر:"فنان من المستحيل أن يعوض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان شريف رمزى، الراحل إبراهيم نصر الذى توفى أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 70 عاما، ونشر شريف رمزى عبر حسابه على إنستجرام صور عديدة لإبراهيم نصر.وكتب شريف، قائلا:" وداعاً للنجم الكبير و الفنان العظيم ملك الضحك و الكوميديا و أيضاً ملك الحزن و التراجيديا فنان من الصعب جداً بل من المستحيل أن يعوض أسعدنا و أمتعنا لسنوات طويلة جداً و تعلمنا منه الكثير و الكثير فنان محترم و راقي و مبدع و خلوق و نجم فعلاً استثنائى حبيبي إبراهيم نصر سنفتقدك أنت و فنك ربنا يرحمك و يدخلك جناته ".

وتوفى أمس الثلاثاء الفنان الكبير إبراهيم نصر عن عمر ناهز 70 عاما، وتم تشييع الجثمان من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، ودفن بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.

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يذكر أن الراحل إبراهيم نصر ممثل كوميدي، ولد في حي شبرا بمدينة القاهرة في عام 1946، حاز على درجة الليسانس من كلية الآداب في عام 1972، وحصل على عدد من الجوائز والميداليات نتيجة مشاركاته في فريق التمثيل بالجامعة، بدأ حياته بتقليد النجوم، وعمل بعدها خلال مشواره في عدد كبير من الأدوار المساعدة بين المسرح والسينما والتليفزيون، لكن شهرته الكبرى كانت من خلال برنامج (الكاميرا الخفية) الذي اعتاد تقديمه في شهر رمضان لعدة سنوات محققا نجاحا مدويًا.

ويمتلك الراحل إبراهيم نصر أرشيف في عالم السينما والدراما، بعد مشاركته لمدة عقدين من الزمان في برامج الكاميرا الخفية، منها "شمس الزناتى"، مع الزعيم عادل إمام.