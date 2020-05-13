شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أخر فيلم كان سيشارك فيه الراحل إبراهيم نصر.. عمرو عرفة:كان فرحان أوى بالدور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر المخرج عمرو عرفة عن حزنه لوفاة النجم الكبير إبراهيم نصر، والذى رحل عن عالمنا أمس عن عمر ناهز 70 عاما، والذى كان سيشارك معه فى فيلمه القادم "أهل الكهف"، مؤكدا أنه كان سعيد بدوره به، وكتب عبر حسابه بموقع "تويتر" :"كنّا هنتلاقي في أهل الكهف و كان فرحان أوي بالدور بس للاسف أهو ساب الدور و ساب الحياة كلها .. ربنا يرحمك يا عم إبراهيم .. الطيابه و الحنية كلها فيك ".



عمرو عرفة

وفيلم أهل الكهف من تأليف أيمن بهجت قمر، ويشارك في بطولته كل من أحمد عز ومنى زكي وشريف منير ودينا الشربيني وأمير كرارة ومصطفى خاطر‎.‎

من ناحية أخرى قال المخرج ماندو العدل إن الفنان الراحل إبراهيم نصر انتهى من تصوير مشاهده كاملة فى فيلم "صاحب المقام"، ولم ‏يمهله الموت حتى يرى الفيلم فى دور العرض السينمائية، مؤكدا أن دوره فى الفيلم مفاجأة وعامل الشخصية حلو جدا.‏

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وأضاف ماندو العدل، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه وفريق المونتاج خلال العمل على الفيلم لا يتوقفون عن ‏الضحك خلال مشاهدتهم لمشاهد الفنان الراحل إبراهيم نصر.‏

وظهر إبراهيم نصر فى رمضان قبل الماضى من خلال مسلسل "فوق السحاب"، والذى شارك فى بطولته هانى سلامة ونهال عنبر وعفاف شعيب واللبنانية ستيفانى صليبا ومنى عبد الغنى وميرنا نور الدين وشادى ألفوس وتونى ماهر وعزة مجاهد ووائل عبد العزيز، وأمير شاهين وآخرين، وتأليف حسان دهشان، للمنتج الكبير تامر مرسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وقدم العام قبل الماضى أيضا في فيلم "الكهف"، وشارك في بطولته كل من محمود عبد المغنى وماجد المصرى، ومى سليم وروجينا وإيهاب فهمى وصبرى عبد المنعم، وعايدة رياض، وإخراج أمير شوقى، وتأليف سامح سر الختم.