شكرا لقرائتكم خبر عن بتورتة من صنع زوجها.. ريا أبى راشد تحتفل بعيد ميلادها الـ43 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الإعلامية اللبنانية ريا ابى راشد بعيد ميلادها الـ43، مع أسرتها الصغيرة زوجها وأبنتها فى منزلها بالعاصمة البريطانية لندن، حيث قام زوجها بإعداد كعك عيد ميلادها بنفسه.ونشرت ريا صورة تجمعها بابنتها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها قائلة: " قام زوجى بإعداد كعكة لى، وأعطتنى ابنتي قبلات لا نهاية لها وأرسل لى كل من أعرفه، والمعجبين، والأسرة، والأصدقاء، والزملاء رسائل من جميع أنحاء العالم".







ريا

وتابعت:" أنا دائما أقول أننى أكثر فتاة محظوظة فى العالم.. الكثير من الحب وملايين من الشكر لكم جميعا".

وحرصت النجمة كندة علوش علي تهنئتها حيث علقت قائلة :" عيد ميلاد سعيد الله يبارك فيك ويبارك عائلتك الجميلة"، كما كتبت النجمة صبا مبارك :" عيد ميلاد سعيد حبي .. أفتقدك".

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وكانت نشرت النجمة يسرا، عبر حسابها على انستجرام، صورة لها مع ريا، صحبتها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد لامرأة غير عادية وصديقة مذهلة، لقد مضى بعض الوقت منذ آخر لقاء لنا، أفتقدك كثيراً يا عزيزتى، الله يحيطك دائمًا ببركاته أنت وعائلتك الحبيبة".

من جانبها، ردت ريا أبى راشد، على رسالة النجمة يسرا، قائلة: "شكرا جزيلا لك على هذه الرسالة الرائعة، لا أستطيع الانتظار لرؤيتك قريبا".

من ناحية أخرى عبرت ريا أبى راشد عن اشتياقها للمهرجانات السينمائية فى ظل توقف كل الفعاليات الفنية للعام الحالي بعد تفشى فيروس كورونا، حيث كان يوافق الوقت الحالي إقامة مهرجان كان السينمائى فى فرنسا.

ونشرت ريا أبى راشد مجموعة صور لها فى مهرجان كان العام الماضى، عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، معلقة عليها :"لو ما كان فيه كورونا، كنا بهيدا الوقت عم نوصل إلى جنوب فرنسا لتغطية فعاليات مهرجان كان السينمائي".