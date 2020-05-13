تراند اليوم : فنانة شهيرة تصدم الجميع بصورتها قبل عملية التجميل

صدمة انتابت محبي وجمهور الفنانة الشهيرة "سلمى حايك"، عقب تداول صورة لها قبل خضوعها لعملية تجميل الأنف.

وعملية تجميل الأنف من العمليات الشائعة بين الفنانات، وهذه العملية تغيّر كثيراً في الملامح من ناحية تغيير شكل الوجه، وجعله يبدو أكثر جمالاً وأنوثة.

وظهرت الفنانة سلمى حايك، في الصورة التي انتشرت لها بشكل مختلف كثيرا قبل إجراء عملية تجميل الأنف، حيث كانت تغطي جمالها بسبب كبر أنفها.

وكانت حايك تنفي دائماً إجراءها أي عمليات تجميل، وتأكيدها الدائم على أن جمال الروح أهم بكثير من المظهر الخارجي، وأنها دائما ما كانت تؤكد أنها في الـ50 من عمرها، وأن هذا لا يزعجها إطلاقاً، وأنها لا تخجل من التصريح بعمرها الحقيقي.



