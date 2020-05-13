تراند اليوم : تعرف على المبلغ الذي تقاضاه أحمد حلمي وزوجته من إعلانات رمضان

شارك الفنان المصري أحمد حلمي، وزوجته الفنانة منى زكي، في أكثر من إعلان خلال شهر رمضان الجاري، وذلك تعويضًا عن غيابهما في المشاركة بأعمال فنية هذا العام.
وحسب موقع "الفن" فإن "حلمي" قام بتصوير الإعلانات في منزله بسبب منع التصوير للحد من انتشار فيروس كورونا ، علمنا بأنه حصل على مقابل 2 مليون جنيه مصري فقط.
وأشار الموقع إلى أن الفنان أحمد حلمي وافق على تقليل قيمة ما يتقاضاه في الإعلانات التلفزيونية، وهو نفس الأجر الذي حصلت عليه زوجته الممثلة منى زكي أيضا، والتي ظهرت هي الأخرى في أكثر من حملة إعلانية هذا العام.
وتأتي مشاركة حلمي ومنى زكي في رمضان تعويضا لغيابهم الفني بعد توقف اعمالهم مع الكثير من الأعمال التي أطاح بها فيروس كورونا هذا الموسم.