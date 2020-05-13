ورش ساقية عبدالمنعم الصاوي تستأنف عملها "أونلاين"

تستمر ساقية عبدالمنعم الصاوي فى ممارسة نشاطها الثقافى رغم الظروف الحالية "أونلاين" عن طريق تقديم ورش عمل فى مجالات عدة بطريقة "اللايف" مجانية، على صفحة "ورش عمل ساقية الصاوي" على فيس بوك والتى تلقى متابعة ومشاهدة عالية لكل محبى الفنون والراغبين فى اكتساب مهارات جديدة. ساقية الصاوي" على فيس بوك والتى تلقى متابعة ومشاهدة عالية لكل محبى الفنون والراغبين فى اكتساب مهارات جديدة. تقدم الصفحة على مدار الاسبوع 13 ورشة أونلاين في 13 مجال وهى "اليوجا، تحفيظ القرآن، رسم الأطفال، تعليم عزف الجيتار، البيانو، الطبلة، العود، الأيروبكس، الغناء، الكروشيه، الباليه، زومبا، التطريز" يقدمها مجموعة من المدربين المحترفين فى تلك المجالات.

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