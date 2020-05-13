زوجة إبراهيم نصر تكشف اللحظات الأخيرة في حياته قبل وفاته

ميرنا وليد - بيروت - بعد تداول أخبار عن أن الممثل المصري ​إبراهيم نصر​ توفي نتيجة صراعه مع المرض، أوضحت زوجته حقيقة الأمر، مشيرة الى أن وفاته كانت بشكل مفاجئ.

وعن اللحظات الأخيرة في حياته، أكدت أنه كان لا يعاني من أي أمراض نهائياً، وقبل الوفاة بنصف ساعة شعر فقط بدوار.

وأضافت زوجة نصر أنه ذهب إلى الحمام ثم عاد وهو يشعر بدوار، وطلب منها أن تحضر له علاجاً للدوار، وبعد فترة وجيزة أصابه القيء، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان نصر قد إنتهى من تصوير دوره في فيلم "صاحب المقام"، للممثلة المصرية يسرا، والذي كان مقرراً أن يعرض في عيد الفطر المقبل، إلا أن القدر لم يمهله ليشاهده في صالات السينما.

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