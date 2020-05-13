نيكول سابا بأعنف هجوم على منتقديها.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - ردّت الفنانة اللبنانية ​نيكول سابا​ بشكل عنيف، على منتقدي ظهورها من دون ماكياج وتسريحة شعرها، في الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواص الإجتماعي، على أنغام أغنية "طريق النحل"، للسيدة فيروز، قائلة: "أنا مبسوطة بحالي وعلى طبيعتي.. ! تعلموا الذوق وبعدين علقوا".

ونشرت نيكول صورة لها وعلّقت: "هالرسالة لبعض يلى ما بيفهموا مش للكل وما عم عمّم، يعنى إذا هيك وشفتونى ساحرة على انو شعرى بدو تزبيط على شمطاء على ما بعرف شو بلا بلا، يبقى اسمحولى قلكن انكن بلا نظر، الموضوع ببساطة انتو تعودتو على الأشكال المصفصفة وميت اكستنشن على عشرين كيلو رموش على 15 كيلو بويا وميك اب والف فيلتر!! انو بلا ميك اب ما بيعجب وبلا مساوى شعر ما بيعجب، ما فالحين الا بالانتقاد عالرايح والجايى".

وأضافت: "ايه ارتاحو أنا مبسوطة بحالى وشايفة حالى وما مصدقها عالقليلة، أنا على طبيعتى وهيك رح ضل، بعدين يا أذكياء إذا الواحد قاعد بحجر منزلى مينيموم يكون على طبيعتو ومش مصفصف ببيتو!! فهمتوا ولا بعد يا مزوقين انتو! تعلموا الذوق وبعدين علقوا، لانو أنا لما كنت أعرف فيه كنتو انتو بعدكن عم تتعلمو تقروا شو معنى الكلمة، وهاى الصورة عن جديد رح حطها وبذات اللوك لانو كتير بحبها".