إلهام علي تكشف هوية خطيبها.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة السعودية ​إلهام علي​ للمرة الأولى، هوية خطيبها، مشيرة الى أنه من الوسط الفني ويعمل ممثلاً، وهو من مدينة الرياض ويُدعى خالد، رافضة الإفصاه عن إسمه الثنائي.

وخلال إستضافتها في برنامج "قلب مفتوح"، أوضحت علي أنها لم تكشف تفاصيل خطوبتها وهوية خطيبها، لأنها حياتها الخاصة وتقلق من التدخلات، التي قد تحصل من الجمهور.

وأشارت إلى أن "خطيبها لم يكن لديه أي مشكلة في إعلان تفاصيل خطوبتهما والكشف عن هويته"، وقالت إنها إتفقت معه على إقامة حفل زفاف وإرتداء الفستان الأبيض، وأضافت: "بس باين بينسحب عليّ وما هلبسه وكمان واضح ما هيكون في بوفيه ولا سفر"، في إشارة منها إلى أزمة تفشي فيروس كورونا ومنع التجمعات.

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