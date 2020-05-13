ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ فيديو يتضمن أجمل اعمالها على مدار السنوات الماضية وقالت وقتها ان كل اغنية تحمل ذكرى جميلة بالنسبة لها وأحبت ان تتذكرها مع محبيها.

وانتشر الفيديو بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي فرد المصمم اللبناني ​بسّام نعمة​ الذي عرف بتعاونه مع نجوى منذ سنوات بعيدة فلبست من اجمل تصاميمه في حفلاتها واعمالها وكتب : كل اغنية تذكرني بأجمل قلب وأحسن إنسانة وأرقى فنانة بتعاملاتها مع الاشخاص الذين تعمل معهم

لترد نجوى عليه على صفحتها وتصفه بـ صديق العمر

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كانت هذه تفاصيل خبر نجوى كرم للمصمم بسّام نعمة : يا صديق العمر ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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