شمس الكويتية مُتهمة بإهانة المرأة الخليجية.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - إتُهمت الفنانة ​شمس الكويتية​ بإهانة المرأة الخليجية، والإستخفاف بإنجازاتها الكثيرة في مختلف المجالات، بعد أن نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة الصحافي السعودي عثمان العمير، وسُجل لهما أثناء وقوفهما أمام لوحة بورتريه، لرئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت تاتشر، معبّرة عن إعجابها بها ومشيرة إلى أنها تحبها، وأضافت أنها تتمنى وجود إمرأة حديدية في منطقة الخليج، وعلقت على الصورة، قائلة: "كل هل سنين ما طلعت امرأة حديدية في الخليج؟".

ورداً على ذلك قال العمير إن "ميركل موجودة"، قاصداً بذلك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قبل أن تعلّق شمس: "نبغي ميركل خليجية".

تعليق شمس إستفز المتابعين، معتبرين أنها تهين بذلك المرأة الخليجية، فيما تغزل بها آخرون مشيرين الى أنها إمرأة فولاذية، وتتسم بشخصية قوية، وأنه لا يمكنها الإستخفاف بالصفات التي تمتلكها، مثل الكثير من نساء الخليج.

